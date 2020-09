Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson... que deviennent les stars de la saga Hunger Games ?

Stanley Tucci

Dans Hunger Games, Stanley Tucci jouait le rôle du présentateur des Jeux Caesar Flickerman. En 2017, il joue dans le film La belle et la Bête avec Emma Watson et dans la série Feud. On peut le voir ensuite dans les films Submission, Night Hunter et The Silence ainsi que dans la série Limetown. Si vous adorez les séries animées en VO, vous avez aussi pu entendre sa voix dans BoJack Horseman et Central Park. Il jouera prochainement dans le film The King's Man : Première mission dont la sortie a été décalée à 2021. Histoire d'occuper ses fans sur Instagram, il a posté quelques vidéos de lui en train de cuisiner des plats italiens durant le confinement. Miam !