Esther 2 : la psychopathe de retour au cinéma... dans un prequel

Esther bientôt de retour

Il y a 11 ans, Esther - le film d'horreur signé Jaume Collet-Serra, nous faisait dévisager n'importe quel enfant que l'on croisait sur notre chemin avec le doute que celui-ci puisse en fait être un(e) adulte caché(e) dans le corps d'un enfant. Cette année, nos cauchemars s'apprêtent à reprendre vie.

C'est Deadline qui révèle l'information, William Brent Bell a été engagé pour réaliser un nouveau film qui fera office de prequel. Au programme cette fois ? On découvrira qu'avant de se faire adopter par une gentille famille et de traumatiser tout le voisinage, Leena Klammer - la psychopathe de 33 ans atteinte d'une maladie physique qui l'empêche de faire son âge, était encore plus instable que ce que l'on pouvait imaginer.

Un étrange prequel

Le site américain le révèle, cette nouvelle histoire verra "Lena orchestrer une évasion incroyable d'un hôpital psychiatrique en Russie avant de voyager jusqu'aux USA en se faisant passer pour la fille perdue d'une riche famille." Et bien évidemment, vous vous en doutez, "la nouvelle vie de Lena en tant qu'Esther prendra un tournant inattendu" avec cette fois-ci un face-à-face avec "une mère prête à tout pour protéger sa famille".

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore quelle actrice sera castée pour le rôle, mais on peut déjà être rassuré sur la qualité du film. Ecrit par David Coggeshall (Scream), il sera surtout réalisé par un habitué du genre. En effet, William Brent Bell n'est autre que le papa des films cultes The Devil Inside, The Boy et The Boy 2, une suite très prometteuse et flippante attendue en février au cinéma !