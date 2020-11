Esther 2 : Isabelle Fuhrman de retour pour dévoiler l'origine de la psychopathe

Préparez-vous à passer de nouvelles nuits agitées et à flipper devant le moindre enfant. La raison ? Variety vient de l'annoncer, le cultissime film Esther (Orphan en VO) sorti en 2009 va bientôt avoir le droit à une suite. Ou plutôt, à un prequel. Et si peu d'informations sur ce projet sont actuellement connues, on sait déjà qu'il ne faudra le manquer sous aucun prétexte.

L'origine de la terrifiante Esther révélée

En effet, l'actrice Isabelle Fuhrman - désormais âgée de 23 ans, en profitera pour y reprendre son rôle d'Esther. De fait, on peut déjà s'attendre à en apprendre plus sur l'origine fascinante et inquiétante de cette terrible personne qui, rappelons-le, n'était pas du tout une jeune enfant innocente abandonnée à la recherche d'un foyer.

Au contraire, c'était là toute la force du twist final de ce film, on apprenait qu'Esther se prénommait Leena Klammer et qu'il s'agissait en réalité d'une femme de 33 ans atteinte d'une forme rare de nanisme qui lui donnait l'apparence d'une fillette de 9 ans. Oui, on parle bien de l'un des rebondissements les plus fous et glauques de ces dernières années qui continue encore aujourd'hui de fasciner le monde entier.

Un projet entre de bonnes mains

Aucune date de sortie n'est encore annoncée, mais il est déjà convenu que ce film sera écrit par David Coggeshall (Watch Over Me, Scream) et réalisé par William Brent Bell, un habitué des films d'horreur (The Boy, Devil Inside). Seule interrogation avec ce projet : comment l'équipe créative réussira-t-elle à redonner un visage enfantin à Isabelle Fuhrman ? Après tout, l'actrice a pris 11 ans depuis la sortie d'Esther, ce qui est problématique pour une histoire censée se dérouler avant les événements du premier épisode.