Antebellum : retour vers le passé violent dans le nouveau film des producteurs de Get Out

La rentrée sera terrifiante. C'est le 9 septembre prochain que le film ANTƎBELLUM, signé Gerard Bush et Christopher Renz, débarquera au cinéma avec la promesse de nous retourner le cerveau et jouer sur nos angoisses à travers une histoire terriblement sadique.

Retour vers le (terrible) passé

Autrice noire à succès aux USA, Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve soudainement projetée dans ce qui semble être une bulle temporelle, et plus particulièrement dans le passé à une époque encore coloniale. Piégée de ce monde cauchemardesque où la violence et la torture frappent injustement ses semblables, elle tente alors de mener une rébellion et de percer les mystères de ce qui ressemble à un "jeu" organisé par un inquiétant groupuscule raciste.

On peut le découvrir à travers la nouvelle bande-annonce, ANTƎBELLUM est produit par les personnes déjà derrière les énormes succès Get Out et Us et ça s'en ressent à l'écran. La maîtrise du récit semble parfaite avec une critique acerbe d'une partie de la société actuelle qui n'a pas tant évolué que ça, et surtout, on nous promet des séquences à la mise en scène à couper le souffle secondées de plans hautement symboliques magnifiques.

ANTƎBELLUM sortira le 9 septembre au cinéma et s'annonce déjà comme immanquable.