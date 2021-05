Venom 2 - Let There Be Carnage : de l'humour et des Symbiotes badass dans la bande-annonce

Dans le cas où la Covid-19 déciderait de nous laisser enfin tranquille et que les salles de cinéma pourraient enfin rouvrir, c'est le 24 septembre 2021 que le film Venom 2 - Let There Be Carnage sortira dans les salles obscures aux USA, et le 20 octobre 2021 en France. Un projet repoussé à de maintes reprises, la faute à l'épidémie, qui se dévoile pour la première fois ce lundi 10 mai à travers une bande-annonce (voir dans notre diaporama).

Venom 2, la suite se dévoile enfin

Au programme ? On ne va pas se le cacher, le trailer n'est pas ultra lisible et il est difficile de tout comprendre. Néanmoins, on peut déjà retenir deux choses. La première, à l'instar de l'épisode précédent, l'humour sera omniprésent. Et là où Eddie Brock (Tom Hardy ) semblait au bout du rouleau en 2018, il devrait être cette fois-ci plus conscient de son hôte, ce qui nous promet quelques séquences de cohabitation mythiques.

La deuxième chose visible dans ce trailer, c'est que Carnage - le vilain de ce film porté par Woody Harrelson, promet d'être nettement plus intense et passionnant à suivre que le méchant du premier film. Entre un Cletus Kasady (son alter-ego humain) déjà bien dérangé et une version Symbiote ultra badass, les affrontements à venir devraient être fous et réjouissants. En espérant tout de même un peu plus de profondeur derrière ce face-à-face.

Enfin, petite anecdote sympa : cette vidéo semble faire un clin d'oeil à Spider-Man avec une araignée écrasée. De quoi s'attendre à une apparition du héros dans le film ? Quand on sait que cela fait déjà plusieurs années que des rumeurs s'enflamment à ce sujet, et que Peter Parker / Venom sont régulièrement ensemble dans les comics, cela n'a rien d'improbable.