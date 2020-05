The Eddy : faut-il regarder la série de Netflix réalisée par Damien Chazelle ?

Un drame familial entraînant

Annoncée en septembre 2017, la série de Netflix réalisée et produite par Damien Chazelle s'est fait attendre... mais ça valait la peine. The Eddy, c'est avant tout l'histoire d'Elliot et sa fille Julie. Leur relation conflictuelle est au coeur des épisodes et au centre des scènes les plus fortes et bouleversantes que l'on a pu voir dans les quatre premiers épisodes. En plus de ce drame familial, The Eddy propose une sous-intrigue policière assez banale (en tout cas pour l'instant). Côté réalisation, quatre metteurs en scènes se partagent ces 8 épisodes : les américains Damien Chazelle et Alan Poul, la française Houda Benyamina (qui a reçu la caméra d'or au Festival de Cannes et le César du meilleur premier film pour Divines) et la marocaine Laïla Marrakchi. Les images sont évidemment sublimes tant pour les séquences musicales que pour les autres moments.

Comme on pouvait s'y attendre, la musique est évidemment omniprésente dans The Eddy. Après tout, elle est annoncée justement comme une série musicale. Mais ce n'est pourtant pas un show à la Glee ou bien même à la La La Land. Le réalisateur et son équipe ont plutôt misé sur des titres jazzy à travers un groupe de musiciens. Ces longs passages musicaux rythment les épisodes dans les bons comme dans les mauvais moments. On en attendait pas moins de la part de Damien Chazelle !

Si c'est à Paris que se déroule l'action de la série, The Eddy ne montre pas une version idyllique de la capitale et s'attarde plutôt sur les quartiers populaires. Les équipes ont peut-être décidé de poser leurs valises à Paris mais l'ambiance du show est internationale grâce à son casting. Dans la série, on retrouve ainsi un éventail de personnages hétéroclites venant de divers horizons et de différents pays. Il y a les américains André Holland et Amandla Stenberg, les français Tahar Rahim et Leïla Bekhti, la polonaise Joanna Kulig ou bien le cubain Damian Nueva. Très différents, ces personnages ont tous en commun l'amour de la musique, cette passion qui les dévore. Chacun a droit à son moment de gloire. Car si Julie et Elliot sont au coeur de l'histoire, chaque épisode est centré sur l'un des personnages, de quoi mettre en lumière le talent de chacun.

En bref : Avec sa réalisation affinée et à sa galerie de personnages, The Eddy nous embarque dans un voyage musical mais traite surtout des relations familiales conflictuelles sur fond d'intrigue policière. Les fans de jazz et de Damien Chazelle seront comblés devant les épisodes qui se distinguent des très nombreuses productions disponibles sur Netflix.