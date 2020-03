Scream 5 : un nouveau film en préparation, suite ou remake ?

Scream bientôt de retour

Enfin une bonne nouvelle du côté d'Hollywood. Tandis que les sorties de nombreux films au cinéma sont actuellement repoussées suite à l'épidémie mondiale de coronavirus et que certains tournages de séries sont arrêtés, on apprend aujourd'hui que l'une des plus célèbres franchises horrifiques pourrait bientôt faire son grand retour sur nos écrans.

D'après les informations de Discussing Film, la saga Scream - dont le dernier film remonte déjà à 2011, devrait en effet avoir le droit à un 5ème épisode. Et pour le réaliser, le studio Spyglass se serait tourné vers l'un des duos les plus talentueux du moment : Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, qui nous ont récemment offert l'excellent film Ready or Not (Wedding Nightmare en VF).

Un film classique mais encore mystérieux

Cependant, il est encore trop tôt pour connaitre les détails de ce nouveau film. Malgré un tournage prévu en mai, on ne sait pas encore s'il s'agira d'un remake ou d'une suite, ni si le casting d'origine sera de nouveau présent. Tout ce que le site américain semble avoir comme information à l'heure actuelle, c'est que ce film - qui sera chapeauté par Kevin Williamson, l'habituel scénariste de la saga, devrait débuter d'une façon familière : "Le film suivra une femme qui retournera dans sa ville natale afin de découvrir la vérité sur une série d'horribles meurtres".

Du classique donc, mais ce n'est pas plus mal. Après la mort de Wes Craven en 2015, l'un des papas de la saga, il est peut-être préférable de repartir sur des bases solides afin de rassurer le public sur les ambitions à venir.