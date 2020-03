Mulan : la sortie du film reportée à cause du Coronavirus

La pandémie de Coronavirus bouleverse le monde entier. En France, ce jeudi 12 mars au soir, on comptait 2876 personnes atteintes et 61 personnes décédées depuis l'arrivée du virus sur notre territoire. Afin de lutter contre la propagation, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. De leurs côtés, les grands studios ont pris la décision de mettre en pause les sorties de nombreux films pour éviter les flops.

La sortie de Mulan repoussée

Dernier film à voir sa date de sortie décalée ? Mulan. Prévu à l'origine pour le 25 mars en France et le 27 mars aux Etats-Unis, le reboot du dessin-animé culte ne sortira pas tout de suite en salles. Les studios Disney ont annoncé ce jeudi 13 mars dans la fin de soirée le report de la sortie du film réalisé par Niki Caro et porté par Liu Yifei à cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus. La nouvelle date de sortie n'a pas été annoncée pour le moment.

Disney a également décidé de reporter deux autres films : Affamés (initialement prévu pour le 15 avril) et Les Nouveaux Mutants (prévu pour le 1er avril). Le film avec Maisie Williams et Charlie Heaton n'a pas DU TOUT de chance puisque c'est la quatrième fois que le film est décalé. Côté séries, Disney+ qui arrive en France le 24 mars a également mis en pause le tournage du show Le Faucon et le Soldat de l'Hiver dont le tournage avait été lancé en janvier à Porto Rico avant de se poursuivre à Prague au début du mois de mars.

Les annulations s'enchaînent

En plus de Disney, de nombreux autres studios ont annoncé le report de la sortie d'un film ou bien une pause dans le tournage. C'est le cas de Mission Impossible 7 qui devait être tourné en Italie ou bien des sorties de No Time to Die, Fast and Furious 9 ou encore Sans un bruit 2. Les tournages de Grey's Anatomy et Riverdale ont aussi été mis en pause et de nombreux concerts ont été annulés.