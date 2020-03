Riverdale saison 4 : le tournage suspendu à cause du coronavirus

Un membre de l'équipe de Riverdale suspecté d'avoir le Coronavirus

La fin de la saison 4 de Riverdale, qui sera surprenante selon KJ Apa, sera-t-elle diffusée plus tard que prévu ? Il y a de fortes chances puisque le tournage à Vancouver, au Canada, est actuellement suspendu comme le révèle TMZ. Un représentant de Warner Bros, qui produit la série de la CW, a confirmé l'info au site américain en expliquant qu'un membre de l'équipe (on ne sait pas s'il s'agit d'un acteur, d'une actrice ou quelqu'un de la technique) a été en contact avec une personne atteinte du Coronavirus.

Le représentant s'est exprimé à ce sujet : "Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les agences de santé de Vancouver pour identifier et contacter toutes les personnes qui pourraient avoir été en contact direct avec un membre de notre équipe. La santé et la sécurité de nos employés est toujours notre priorité absolue. Nous avons et continuerons de prendre des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde." Le membre de l'équipe de Riverdale "reçoit actuellement une évaluation médicale".