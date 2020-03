Riverdale saison 4 : KJ Apa l'avoue, le secret autour de Jughead était grillé d'avance

"On a fait du mauvais travail"

Personne n'a vraiment cru à la mort de Jughead dans la saison 4 de Riverdale. Les fans ont d'ailleurs bien fait d'avoir des doutes puisque le pote d'Archie s'est juste réfugié dans le bunker pour éviter d'être tué par les élèves de Stonewall Prep. La surprise n'en était donc pas vraiment une et puisque le créateur n'aurait pas osé tuer l'un des personnages principaux de sa série. Au moins, on sait que Cole Sprouse sera bel et bien de retour dans la saison 5 de Riverdale.

En tout cas, KJ Apa reconnaît que les acteurs auraient dû rester plus discrets sur la fausse disparition de Jughead : "On a fait du mauvais travail pour garder le secret. Il était censé être mort, mais il ne l'était pas puisqu'il était avec nous sur le tournage tous les jours", avoue l'acteur avec humour sur le plateau de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Tranquille KJ Apa, personne n'a été dupe 😉 Merci les réseaux sociaux !

Une fin surprenante pour la saison 4 de Riverdale

L'interprète d'Archie tease ensuite la fin de la saison 4 de Riverdale : "Ce qui est intéressant avec la prochaine saison, c'est qu'on peut aller où on veut. Le seul spoiler que je peux donner aux gens est que ça ne sera pas une remise des diplômes qu'on a l'habitude de voir. Ça va surprendre beaucoup de personnes." Alors, doit-on s'attendre au fameux saut dans le temps de 5 ans dont parlent souvent les fans ? Ça ne serait pas illogique pour coller à la timeline du spin-off Katy Keene et puis, les départs de Skeet Ulrich et Marisol Nichols ont renforcé cette théorie. Affaire à suivre du coup !