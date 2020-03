Riverdale saison 4 : (SPOILER) est-il mort ? La réponse, mais pour de vrai cette fois promis !

Vous trouviez que la saison 3 de Riverdale était vraiment du n'importe quoi ? La saison 4 est peut-être encore pire et on ne dit pas ça à la légère. A la fin de l'épisode 4, on découvrait la mort de Jughead (Cole Sprouse). Un décès choc qui a fait douter les fans, persuadés que la série n'avait pas osé tuer un personnage si apprécié. Pourtant, les doutes sur le sort de Jughead persistaient depuis plusieurs épisodes. Alors, est-il mort ou pas ?

Jughead mort ou pas ?

Surprise (mais en fait pas du tout !) : Jughead est vivant dans Riverdale ! Dans l'épisode 15 de la saison 4 disponible depuis ce jeudi matin sur Netflix, on apprenait que le chéri de Betty (Lili Reinhart) était bel et bien vivant et qu'il se cachait dans le bunker. Mais alors pourquoi faire croire à sa mort ? Pour piéger ses ennemis de Stonewall Prep qui voulaient le tuer bien sûr. Bon, ok, on a pas vraiment compris sa logique mais bon, on peut au moins souffler : Cole Sprouse sera bien présent pour la saison 5 de Riverdale, déjà commandée par la CW qui diffuse la série aux USA.

Pour mener à bien son plan diabolique et piéger ses ennemis, Betty et Archie (KJ Apa) ont fait semblant de s'embrasser, un bisou qui a un peu inquiété Veronica (Camila Mendes) et Jug. Mais Jughead pourra-t-il cacher sa mort bien longtemps ? Pas si sûr puisque Donna (Sarah Desjardins) pense que l'ado est bien toujours vivant. Et quand on parle de Donna, nos ados découvraient à la fin de l'épisode que cette dernière avait menti sur son identité. La suite au prochain épisode !