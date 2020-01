Riverdale saison 5, Legacies saison 3, Nancy Drew saison 2... la CW renouvelle ses séries teen

Nouvelle saison pour Charmed, Dynasty, Legacies...

En plus de Riverdale, la CW a décidé d'offrir une saison 3 au reboot de Charmed, à All American, à Legacies, le spin-off de The Originals, à Roswell, New Mexico et à In The Dark, une saison 2 à Nancy Drew et une saison 4 à Dynasty. Autre bonne nouvelle : 13 scripts supplémentaires ont été commandés pour Katy Keene, la série dérivée de Riverdale.