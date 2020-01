Katy Keene, The Mandalorian, Vampires... 10 nouvelles séries qui arrivent en 2020

The Walking Dead : World Beyond

Après Fear the Walking Dead, un deuxième spin-off de The Walking Dead débarque en 2020. Contrairement aux deux autres séries, The Walking Dead : World Beyond suit la première génération élevée dans l'apocalypse zombie. Les personnages sont donc, pour la plupart, des adolescents et les événements se passent une dizaine d'années après le début de la catastrophe. Ce show dérivé, porté par Aliyah Royale (The Red Line), Alexa Mansour, Annet Mahendru (The Americans), Nicolas Cantu, Hal Cumpston ou encore Nico Tortorella (Younger), sera assez différent de The Walking Dead. La saison 1 de The Walking Dead : World Beyond est composée de 10 épisodes.

Date de sortie : printemps 2020 sur Amazon Prime Video.