Gossip Girl : Penn Badgley prêt à jouer dans le reboot ? Sa réponse

7 ans après la fin de Gossip Girl, Penn Badgley a bel et bien tourné la page. L'interprète de Dan joue désormais les serial-killers dans la série You dont la saison 2 débarque sur Netflix le 26 décembre prochain. Puisqu'un retour de Gossip Girl est au programme, les anciens acteurs de la série originale reprendront-ils leurs rôles ?

Penn Badgley prêt pour un retour de Dan ?

Alors que Chace Crawford a confié être prêt pour reprendre son rôle de Nate, Penn Badgley, lui, est un peu moins enthousiaste. Interrogé par Entertainment Tonight à ce sujet, celui qui incarne Joe Goldberg dans You a expliqué qu'il n'avait pas été contacté à ce sujet. L'occasion pour lui de rappeler qu'il n'est pas un grand fan de Dan. "Je n'ai jamais été nécessairement ami ou fan de Dan Humphrey mais j'aimerais me réconcilier avec ça, en vous voyez... J'adorerais contribuer d'une façon significative." a-t-il confié. Et d'ajouter au sujet d'un possible retour : "Ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra de comment et pourquoi il est là". Traduction : la porte n'est pas fermée.

Le producteur Joshua Safran, lui, est en tout cas pour des retours des personnages originaux. "J'adorerais que tout le monde revienne s'ils le souhaitent. Cet univers existe toujours. Les personnages parlent de Serena, Blair, Chuck et Dan" a-t-il assuré. L'action du reboot de Gossip Girl se déroulera 5 ans après la fin de la série originale. On ne sait pas encore quels acteurs joueront les personnages principaux mais on sait que la diversité sera au programme.