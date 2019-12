You saison 2 : Joe trouve sa nouvelle cible dans la bande-annonce

Lancée l'an dernier sur Netflix, You a cartonné dans le monde entier. Dans la série d'abord diffusée sur Lifetime aux Etats-Unis et adaptée du roman "Parfaite" de Caroline Kepnes, Penn Badgley incarne Joe Goldberg, un new-yorkais bien flippant qui a tendance à stalker la femme qu'il aime. A la fin de la saison 1, Joe tuait Beck et faisait porter le chapeau à son psy. Mais il faisait aussi face au retour inattendu de son ex, Candace (Ambyr Childers).

Love se dévoile

On le sait, c'est à Los Angeles que Joe va s'exiler - et même changer de nom - pour échapper à Candace. Dans cette ville où la superficialité est de mise, il va rencontrer sa nouvelle cible : Love (Victoria Pedretti). La première bande-annonce de la saison 2 de You à découvrir sans attendre dans notre diaporama nous donne un aperçu de leur relation amoureuse. Va-t-il encore dérailler comme avec Beck ?

Candace de retour

Ce qui est sûr, c'est que le retour de Candace ne va pas arranger les choses. Dans ces premières images, on semble apercevoir quelques scènes de flashbacks de ce qu'il s'est passé entre Joe et Candace bien avant l'action de la série. La voix-off de la jeune femme laisse aussi entendre qu'elle va mettre à mal son couple avec Love. Les images montrent aussi du sang, un possible meurtre et des faces-à-faces tendus. Bref, ça s'annonce chaud pour Joe !

La saison 2 de You, composée de 10 épisodes, arrive le décembre sur Netflix.