The Mandalorian saison 2 : la date de sortie (approximative) dévoilée

Même si Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker, sorti en salles le 18 décembre, marque la fin de l'histoire des Skywalker, de nombreux projets autour de l'univers créé par George Lucas sont en préparation sur grand écran mais aussi sur Disney+. The Mandalorian est par exemple la première série en live-action (c'est-à-dire avec de vrais acteurs) issue de cet univers. Portée par Pedro Pascal dans le rôle d'un Mandalorien chasseur de primes, le show a surtout fait parler sur le web à cause de Baby Yoda, un petit personnage de la même espèce que le Maître Jedi. Une saison 2 est actuellement en préparation.

La saison 2 de The Mandalorian arrive en...

Le jour même de la mise en ligne sur Disney+ du 8ème et dernier épisode de la saison 1 de The Mandolarian, ce vendredi 27 décembre, le showrunner et créateur Jon Favreau a dévoilé aux fans de la série un indice sur la suite. Et il faudra être très patient ! Même si elle est déjà en tournage, la saison 2 de The Mandalorian n'arrivera pas avant l'automne 2020 sur la plateforme. Les Français pourront donc la découvrir en même temps que les Américains puisque Disney+ arrivera chez nous le 31 mars 2020 et sera disponible sur Canal+ ou bien en abonnement direct.

Un nouveau personnage dévoilé ?

En novembre dernier, Jon Favreau avait teasé le tournage de la saison 2 de la série en postant une photo du casque porté par Mando. Avec l'annonce de la date de retour, celui qui a réalisé Le Roi Lion a peut-être aussi annoncé l'arrivée d'un nouveau personnage. Il a en effet posté la photo d'une statuette d'un gamoréen, une espèce humanoïde aperçue dans Le Retour du Jedi. L'un d'entre eux sera-t-il au programme de la seconde saison ? Wait and see...