Star Wars 9 : la fin que la saga des Skywalker méritait ? Notre avis

L'action de L'Ascension de Skywalker débute quelques temps plus tard (la durée exacte n'est pas précisée). Rey et les membres de la Résistance ont trouvé un refuge et la jeune apprentie Jedi tente de développer ses pouvoirs. De son côté, Kylo Ren, désormais Suprême Leader, va faire une découverte qui va tout changer...

Un scénario très (très) chargé

Il se passe beaucoup de choses dans Star Wars 9. Vraiment beaucoup. Un peu comme si J.J. Abrams avait décidé de mettre 2 films - voire même toute une trilogie - dans un seul. Lors de la sortie de Star Wars 8, deux camps s'affrontaient : ceux qui ont adoré (moment confession : on en fait partie) et les autres qui ont critiqué les choix du réalisateur, Rian Johnson. Dans L'Ascension de Skywalker, on se rend très clairement compte que J.J. Abrams (qui a aussi mis en scène Le réveil de la Force) fait partie de ceux qui n'ont pas forcément apprécié le travail de son prédécesseur.



Cela passe notamment par un virage à 360° sur les origines de Rey (on n'en dira pas plus, c'est promis) mais aussi sur des décisions surprenantes concernant les personnages secondaires. Rose (Kelly Marie Tran) par exemple, au centre du 8ème film, est reléguée au second, voire même troisième plan dans ce nouveau volet. Dommage quand on se rappelle à quel point l'actrice en a bavé à cause des "fans".



Attention, on a pas dit qu'il n'y avait que du mauvais dans Star Wars 9, loin de là. On apprécie notamment le fait que J.J. Abrams ait décidé de réunir la "bande" (Rey, Finn, Poe, Chewbacca et C-3PO) pour une quête qui les amène de planète en planète (du moins au début). Oui, la bataille finale est épique. On mentirait si on vous disait qu'on s'attendait à tous les retournements de situations que l'on a pu voir. Ils ne sont juste pas forcément ceux que l'on espérait.

Des batailles épiques et de l'humour

Comme tout épisode de Star Wars qui se respecte, L'Ascension de Skywalker en met plein les yeux avec ses effets spéciaux et ses batailles épiques. L'affrontement entre Rey et Kylo Ren, teasé à coup de bande-annonces, est visuellement somptueux et on comprend pourquoi Daisy Ridley disait qu'elle avait vraiment galéré sur le tournage. Autre bon point : l'humour. Un humour qui n'est pas forcément présent tout au long du film mais qui ne fait pas de mal !