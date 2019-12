Star Wars 9 : quelle suite après L'Ascension de Skywalker ? On fait le point sur les projets à venir

Une série sur Obi-Wan Kenobi

Acteur phare de la prélogie, Ewan McGregor reprendra son rôle d'Obi-Wan Kenobi : après de nombreuses rumeurs autour d'un possible film centré sur le Jedi, c'est finalement dans une série attendue pour 2021 que le personnage fera son retour. Elle devrait être composée de (seulement) six épisodes dont le tournage devrait débuter à l'été 2020. En interview, l'acteur a confié que l'action devrait se dérouler entre les épisodes 3 (dernier volet dans lequel il apparaît) et l'épisode 4, plus précisément huit ans après La Revanche des Sith durant lequel les Jedi ont été massacrés par Anakin Skywalker ensuite devenu Dark Vador. "Ce sera intéressant de prendre un personnage que nous connaissons d'une certaine manière et de le voir sous un autre angle... digérer le fait que tous les Jedi ont été massacrés à la fin de l'Épisode III. C'est vraiment quelque chose qui sera très douloureux à surmonter pour lui." a confié Ewan McGregor.



Une série prequel de Rogue One

Autre série en préparation : un prequel de Rogue One centré sur le personnage de Cassian Andor joué par Diego Luna qui reprendra lui aussi son rôle. L'action se déroulera plusieurs années avant le film où Diego Luna donnait à la réplique à Felicity Jones et suivra Cassian durant les premières années de la Rébellion. Disney a décrit la série comme un "thriller d'espionnage". Le tournage devrait débuter en 2020 et la date de diffusion n'a pas été annoncée.



Des rumeurs sur une série centrée sur Kylo Ren

Kylo Ren aura-t-il droit à sa propre série ? C'est en tout cas ce qu'il se murmurait il y a quelques semaines. Selon le site We Got This Covered, souvent bien renseigné, Disney plancherait sur une série centrée sur le fils de Han Solo et de la Princesse Leia. Elle pourrait raconter comment Ben Solo est devenu Kylo Ren et Adam Driver qui l'interprète serait lié au projet. Disney n'a pas confirmé ni démenti cette info.