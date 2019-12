C'est officiel, Disney + sera disponible en France sur Canal+

La bataille des plateformes de SVOD continue ! Pour concurrencer Netflix, les offres se multiplient et ça ne va pas s'arrêter. OCS, Amazon Prime Video, AppleTV+, HBO Max (prochainement en France), il y a du choix ! Mais il y a un autre acteur de taille : Disney+. Aux Etats-Unis, la plateforme totalise déjà plus de 10 millions d'abonnés et la date de lancement en France est déjà fixée au 31 mars 2020.

Canal+ obient l'exclusivité de Disney+

Le groupe Canal a fait cette grande annonce ce week-end dans un entretien avec le journal Les Echos : pressenti depuis plusieurs mois, ce rapprochement entre Canal+ et Disney+ est une "nouvelle étape majeure de la transformation du modèle de Canal+" si on en croit Maxime Saada, président du directoire de Canal+. En effet, la plateforme devrait être accessible uniquement sur Canal+ dans un premier temps, ce dernier étant aussi l'interlocuteur unique des autres opérateurs. C'est-à-dire que si Orange, SFR ou Free souhaitent proposer Disney+ à leurs abonnés, ils devront obligatoirement négocier avec Canal+.

Un accord qui permet au groupe d'avoir encore la primeur des films du célèbre studio. Canal+ sera toujours le premier diffuseur des films Disney, Marvel, Lucasfilms ou encore 20th Century Fox et diffusera en exclusivité les prochains films Avatar ou Star Wars. De plus, le groupe Canal+ va distribuer les chaînes Disney en France dont Disney Channel en exclusivité.

Quel prix et quelles offres ?

Pour l'instant, Canal+ n'est pas en mesure de dévoiler les offres qui incluront Disney+ et leur prix. Actuellement, l'offre ciné/séries du groupe coûte 34,99 euros par mois avec Netflix, OCS et les programmes diffusés sur Canal+. De combien le prix va-t-il augmenter ? Il faudra attendre pour le savoir. Aux Etats-Unis, le service coûte 6,99 dollars par mois.

Un abonnement direct sans passer par la télé

Rassurez-vous, il ne faudra pas obligatoirement vous abonner à Canal+ pour regarder Disney+ : vous pourrez aussi vous abonner directement sur le site de Disney+ pour tout visionnage sur mobile et ordinateur. Le prix officiel n'a pas été annoncé mais il devrait tourner autour de 7 euros par mois.