Riverdale saison 4 : de nouveaux crossovers avec Katy Keene en préparation !

Le deuxième essai était le bon ! En 2017, le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, développait un premier spin-off sur Sabrina Spellman qui a finalement été commandé par Netflix. A l'été 2018, un autre projet a été lancé : Katy Keene qui vient de débuter aux Etats-Unis sur la CW. La série est centrée sur une jeune designer jouée par Lucy Hale qui vit à New York. Petite particularité : l'action de Katy Keene se déroule environ 5 ans après celle de Riverdale. Avant la diffusion du premier épisode, c'est dans Riverdale que Katy Keene a été présentée : dans l'épisode 12, Veronica (Camila Mendes) se rendait à New York et retrouvait son amie de qui elle est proche depuis ses 15 ans.

Archie bientôt à New York ?

Si vous avez apprécié ce premier crossover entre Riverdale et Katy Keene, sachez que ce n'est que le début ! Roberto Aguirre-Sacasa et Michael Grassi, les producteurs des deux séries, ont déjà confié qu'ils préparent de nouveaux épisodes de ce genre. Dans l'un d'eux, c'est un personnage de Riverdale qui se retrouvera à New York. Et il pourrait bien s'agir d'Archie ! Dans Katy Keene, le petit ami de Katy, K.O (Zane Holtz) est boxeur... comme le personnage de KJ Apa ! "On va voir quelqu'un de Riverdale faire face à K.O. sur le ring" avait teasé Michael Grassi à Deadline.

Lucy Hale, de son côté, valide ce choix ! "J'adorerais avoir Archie dans la série et nous allons avoir quelques surprises. Je ne peux pas dire qui mais oui, il y a des crossovers sympas qui arrivent" a teasé l'ex-star de Pretty Little Liars. Le tournage de la saison 1 de Katy Keene vient tout juste de se terminer à New York.