Riverdale saison 4 : Skeet Ulrich et Marison Nichols annoncent leur départ

Skeet Ulrich et Marisol Nichols quitteront Riverdale après la saison 4 ! Ces deux départs sont assez surprenants puisque rien ne laissaient envisager qu'ils partiraient de la série, mis à part le fait qu'ils sont moins présents à l'écran dans la nouvelle saison.

Skeet Ulrich et Marison Nichols quittent Riverdale

En tout cas, cette info est officielle puisque les interprètes de FP Jones et Hermione Lodge, présents depuis la saison 1 (soit depuis 2017), ont annoncé eux-mêmes leur départ : "Je suis extrêmement reconnaissant pour les amitiés que j'ai nouées grâce à Riverdale, ça va me manquer de ne plus voir mes partenaires chaque jour", confie Skeet Ulrich à TV Line.

Le père fictif de Cole Sprouse poursuit : "Je suis fier d'avoir fait partie d'un groupe de personnes aussi talentueuses, que ce soit devant la caméra ou derrière, mais j'ai décidé qu'il était temps pour moi de passer à autre chose pour explorer d'autres opportunités créatives."

De son côté, Marisol Nichols explique aussi à TV Line : "J'ai adoré pouvoir donner vie à Hermione Lodge et travailler avec des comédiens géniaux, qui sont devenus ma famille. Nous avons passé ensemble des moments incroyables, dans les réussites comme dans les épreuves. Nous avons vraiment les fans les plus extraordinaires. J'ai hâte de débuter un nouveau chapitre et suis excitée à l'idée de découvrir ce que l'avenir me réserve." Les deux acteurs phares ne seront donc pas présents dans la saison 5 de Riverdale, pas trop déçus ?

Le créateur réagit

Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de la série portée par KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes et Cole Sprosue, a réagi à cette annonce : "Dire adieu à des personnes qu'on aime fait partie de la vie à Riverdale, et va avec le fait de grandir. Je remercie Skeet et Marisol pour leur travail incroyable sur la série ces quatre dernières années, et nous leur souhaitons le meilleur pour leurs prochains projets. F.P. et Hermione resteront toujours dans nos coeurs. Et ils seront évidemment toujours les bienvenus à Riverdale."