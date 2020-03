Coronavirus : Vitaa en colère après le report de ses concerts avec Slimane

Les mesures prises pour lutter contre le Coronavirus sont de plus en plus radicales. Pour preuve, ce sont aujourd'hui les rassemblements de 1 000 personnes qui sont interdits en France suite à une annonce du ministre de la Santé. Harry Styles, Ninho, Gims, M. Pokora, Vitaa & Slimane... La plupart des artistes sont touchés par les nouvelles règles et forcément, la déception est de mise. M Pokora n'a d'ailleurs pas manqué de partager son mécontentement... comme Vitaa.

Vitaa "consternée"

Alors que la tournée de Slimane et l'interprète de A fleur de toi devait démarrer le 7 mars à Beauvais, les deux artistes ont vu leur concert reporté, ainsi que leurs prochaines dates. Une décision qui n'a pas vraiment fait plaisir à Vitaa. "Donc on ne peut pas assurer nos dates de concerts car c'est trop dangereux, Mais on maintient les municipales", a-t-elle posté sur Twitter avant d'ajouter, dépitée : "Je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui travaillent depuis des mois à nos côtés et qui se retrouvent sans emploi... On nous dit de dédramatiser une situation qui en réalité devient dramatique pour tous... #consternée."