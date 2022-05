Vitaa maman de son 3ème bébé : post-partum, kilos de grossesse... "C'est une période pas évidente"

L'interprète de tubes comme À fleur de toi, Avant toi et VersuS a précisé à propos de l'allaitement de sa baby girl : "ALLAITER (même un tout petit moment), pour moi, c'est primordial. J'y prends tellement de plaisir, je n'aurais pas pu m'en priver. Sans compter les bienfaits sur la cicatrisation de l'utérus et le fait que le ventre redevient quasi plat en 10 jours".

"Je n'ai pas perdu encore tous mes kilos de grossesse (mais déjà plus de la moitié)"

Vitaa qui était enceinte et sous oxygène à cause du Covid-19 pendant sa troisième grossesse a aussi évoqué ses kilos de grossesse, pas encore perdus entièrement : "Alors voilà, je n'ai pas perdu encore tous mes kilos de grossesse (mais déjà plus de la moitié), j'avais envie de partager ces photos post grossesse et vous dire que je me sens bien dans mon corps malgré mes rondeurs momentanées que j'essaie d'assumer même si il me tarde de reprendre le sport. Ma motivation n'en sera que décuplée !!".

"L'essentiel, c'est de prendre le temps de se retrouver et ne pas se faire violence"

Vitaa a aussi évoqué son envie de "RECOMMENCER à dormir, à bouger et à travailler parce que je reprends bientôt la route et ma tournée". Pendant cette période de post-partum, "l'essentiel, c'est de prendre le temps de se retrouver et ne pas se faire violence, y aller en douceur. Chaque chose en son temps".

Un post Instagram qui a été beaucoup liké et commenté, par des fans mais aussi par des proches comme Amel Bent, Camélia Jordana et Demdem.