Amel Bent maman de son 3ème enfant : la chanteuse a accouché d'un petit garçon et dévoile deux photos craquantes

Place aux bonnes nouvelles pour Amel Bent ! Ces derniers temps, la chanteuse avait dû passer par plusieurs épreuves. En octobre 2021, elle avait accordé une interview bouleversante à l'émission Sept à huit sur TF1, dans laquelle elle annonçait être enceinte de son troisième enfant, après avoir vécu une terrible fausse couche. Le 27 janvier 2022, son mari Patrick Antonelli, impliqué dans un trafic de permis de conduire vendus à des stars entre 2013 et 2015, a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, par la cours d'appel de Versailles. Mais comme on dit, "après la pluie vient le beau temps" et celle que l'on a découvert dans Nouvelle Star a vécu l'un des plus beaux jours de sa vie, partagé avec le public ce 7 avril 2022.

Amel Bent a accouché !

Déjà maman de deux petites filles prénommées Sofia et Hana, l'artiste qui avait exhibé son jolie ventre arrondi aux NRJ Music Awards a donné naissance à son troisième enfant. Un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom est venu agrandir la jolie famille. C'est sur Instagram que l'interprète de Ma philosophie a annoncé l'heureuse nouvelle avec deux photos craquantes en noir et blanc.

La première montre une main de femme (très certainement celle de la chanteuse) près du visage du bébé qu'on aperçoit. La seconde dévoile une main d'homme (probablement celle du papa), tenue par la minuscule main du nouveau-né. En légende, des mots plein d'amour : "M O N P R I N C E, Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu 🤲🏽. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. Love 🤍".