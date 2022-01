Amel Bent : son mari Patrick Antonelli condamné à 3 ans de prison, une peine réduite qui pourrait être aménagée

Le mari d'Amel Bent, Patrick Antonelli, impliqué dans un trafic de permis de conduire vendus à des stars entre 2013 et 2015, a été condamné, ce jeudi 27 janvier à trois ans de prison, dont deux avec sursis, par la cours d'appel de Versailles. "Pour la partie ferme, la peine sera aménagée. Ce qui signifie que Patrick Antonelli la purgera sous bracelet électronique" rapporte Le Parisien. L'homme est accusé d'avoir vendu les fameux papiers roses contre des milliers d'euros, sans faire passer l'examen. Déjà jugé devant le tribunal de correctionnel de Nanterre en juillet 2021, le dirigeant d'une auto-école de Neuilly-sur-Seine avait expliqué pourquoi il s'était lancé dans ces trafic : "Je tombe amoureux d'elle (Amel Bent), j'ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu'elle fréquente". Patrick Antonelli affirme également qu'il n'y avait pas "tant de célébrités que ça" dans ses clients et qu'il n'a jamais profité du réseau de sa femme.

Le couple attend un troisième bébé

Une très mauvaise nouvelle pour le couple qui attend pourtant un heureux événement. Après avoir été victime d'une fausse couche, Amel Bent est actuellement enceinte. Déjà parents de deux petites filles prénommées Hanna et Sofia, les amoureux vont donc agrandir leur famille et avoir un troisième enfant. Côté professionnel, la chanteuse sera bientôt de retour en tant que coach sur les fameux fauteuils rouges de The Voice sur TF1. Elle sera accompagnée de ses collègues Florent Pagny, qui a récemment révélé être atteint d'un cancer, Marc Lavoine et Vianney. Cette année, un cinquième juré va rejoindre l'aventure pour repêcher des candidats non-sélectionnés par les quatre autres : Nolwenn Leroy.