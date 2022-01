Florent Pagny atteint d'un cancer du poumon et absent de The Voice 2022 ? Il rassure les fans

"Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice"

Le juré mythique de The Voice pourra tout de même s'asseoir sur le fameux fauteuil rouge du télé-crochet, bientôt de retour sur TF1. "Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme puisqu'on a tout enregistré avant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cette saison est très intéressante", a-t-il assuré dans sa vidéo. En effet les tournages se sont terminés la semaine dernière. Mais il reste encore la demie-finale et la finale qui sont généralement diffusées en direct et on ne sait pas encore si le juré pourra être présent. "Avec TF1, notre priorité est la santé de Florent. Toute la famille The Voice est à ses côtés dans cette épreuve. Pour les tournages, nous allons nous organiser avec lui et communiquerons au moment voulu", a déclaré la production de l'émission qui va accueillir une nouvelle coach, ITV Studios France, à Télé Loisirs.

Les stars le soutiennent

Sous son post Instagram, Florent Pagny a reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses fans, mais aussi de célébrités. "❤️ avec toi Hermano. 💪🧿" commente Nikos Aliagas. Matt Pokora a également apporté son soutien en postant plusieurs smiley "🙏🏼✊🏼❤️". "Courage !" écrit Cristina Cordula. Marghe, gagnante de la dernière saison de The Voice a elle aussi voulu envoyer un message à son ancien coach : "Nous sommes tous là avec toi, tu es un guerrier, courage et bon rétablissement !". "De tout coeur avec toi Florent, on pense fort à toi ce soir et sommes persuadés que tu as la ressource et les bonnes ondes. Tu es un guerrier. Je t'embrasse" écrit de son côté Vincent Cerutti.