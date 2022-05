Florent Pagny méconnaissable après sa chimiothérapie : "J'ai un peu changé de look", il donne des nouvelles

"J'ai un peu changé de look, mais c'est le traitement qui veut ça" confie Florent Pagny

Florent Pagny est connu pour ses nombreux tubes comme Savoir aimer, Chanter, Et un jour une femme, Ma liberté de penser et Là où je t'emmènerai. Mais il est aussi un coach emblématique de The Voice sur TF1. Ce samedi 7 mai 2022, le chanteur était apparu le crâne rasé pour la première fois dans l'émission animée par Nikos, suite à son cancer des poumons. Celui qui se bat contre le cancer des poumons a depuis donné des nouvelles positives suite au traitement (la chimiothérapie).

Ce mardi 10 mai 2022, Florent Pagny s'est affiché sans cheveux encore, le crâne rasé et sans barbe dans une vidéo postée sur son compte Instagram pour se confier sur son état de santé et son combat contre la maladie. "J'ai un peu changé de look, mais c'est le traitement qui veut ça. Je vais m'y faire et ça va passer" a-t-il expliqué.