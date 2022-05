The Voice 2022 : Florent Pagny en plein combat contre le cancer, sa 1ère fois apparition chauve secoue les internautes

Dans le teaser dévoilé à la fin de l'épisode de The Voice 2022 ce samedi 30 avril 2022, Florent Pagny est apparu pour la première fois avec le crâne rasé. Le chanteur, qui a annoncé être atteint d'un cancer du poumon le 25 janvier dernier sur Instagram, a tout de même assuré le tournage de toutes les émissions enregistrées du télé-crochet de TF1.

Les super cross battles diffusées le samedi 7 mai ont été tournées le 19 février 2022. Florent Pagny a donc décidé de se raser la tête suite aux premières conséquences de sa chimiothérapie. "Ces chimios, ça fait perdre un peu les cheveux mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir une belle gueule" a-t-il expliqué à Nikos Aliagas d'après Télé-Loisirs, présent sur le tournage.

Les internautes, émus, apportent leur soutien

Les nouvelles images dévoilées ont beaucoup ému les internautes et ils ont été nombreux à lui apporter leur soutien. "Voir Florent Pagny chauve à cause de son cancer ça va me refaire pleurer 😭", "La bande-annonce de la semaine prochaine... Florent Pagny, ouch, ça m'a cueillie. 😢", "Ça se voit que Mr Pagny est vraiment atteint par cette m*rde de cancer avec sa coupe de cheveux. Prompt rétablissement à vous la légende", "Vous êtes toujours beau Monsieur Florent Pagny 🥰 et puis la Voix > C'est VOUS 🎶", "Florent Pagny montre encore une fois un comportement exemplaire qui donne beaucoup d'espoir aux milliers de malades similaires" peut-on lire, entre autres, sur Twitter.

Si le coach de la dernière gagnante Marghe sera bien présent à l'antenne au minimum jusqu'à la fin des super cross battles, difficile de savoir s'il sera là lors des deux derniers primes en direct. Invité du 20 heures de TF1 le jeudi 10 février dernier, il avait indiqué que tout allait dépendre de sa santé. "J'ai quand même six mois de chimio. Je ne sais pas comment je serai au bout des six mois. Peut-être qu'en mai je serai impeccable, et puis peut-être que je serai fatigué. On s'organisera".

On espère que tout ira bien pour lui et qu'il pourra bien reprendre sa place sur le fauteuil mythique.