Marghe (The Voice 2021) gagnante : "Florent Pagny m'a dit que j'avais un ange gardien et c'est vrai"

La cinquième fois était donc la bonne : "J'avoue que ma bonne étoile m'a joué bien des tours. J'ai l'impression qu'elle m'a guidée vers la lumière. Je suis vraiment contente. (...) Mon coach m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Il m'a dit que j'avais un ange gardien. Et c'est vrai. Je le sens vraiment, je le remercie lui et le public. Car c'est grâce au public que je vis tout ça."

Son coach Florent Pagny serait-il son ange gardien ? "C'était lui, de l'audition à l'aveugle jusqu'aux K.O. et ensuite, ça a été le public. C'est un immense honneur de voir que mon coach croit en ce que je fais, que le public apprécie et croit en ce que je présente", a expliqué Marghe. La candidate a surtout bluffé les coachs et les téléspectateurs avec son incroyable évolution tout au long de la saison 10 de The Voice. Elle a d'ailleurs terminé l'aventure en beauté en interprétant sa propre composition Forget Everything. La prochaine étape, l'album ? "J'aviserai en temps et en heure quand tout sera prêt."