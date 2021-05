Jim Bauer (The Voice 2021), fils d'un célèbre chanteur : son père se confie sur sa participation

Après Sophie Tapie, fille de Bernard Tapie, (saison 2), l'émission The Voice compte de nouveau un enfant de stars parmi ses talents. Depuis le début de The Voice 2021, Jim Bauer impressionne et surprend avec ses prestations, comme sa reprise originale de Tata Yoyo d'Annie Cordy, mais ce n'est pas vraiment un hasard puisqu'il a la musique dans le sang depuis tout petit.

Axel Bauer se confie sur son fils Jim Bauer

C'est son père Axel Bauer qui lui a transmis cette passion : "Son talent n'est pas une surprise pour moi. Il en a depuis qu'il a huit ans. A 10-12 ans, il avait déjà fait un album formidable, qu'il avait appelé Les Planètes. Il était très précoce", explique le chanteur au Parisien.

Il se confie aussi sur la participation de son fils au programme de TF1 : "C'est délicat, car Jim veut être vu pour lui-même et il arrive très bien à le faire. Ce n'est pas évident quand on a deux parents connus. Il fait tous ses choix, il ne triche pas, il a gardé son nom, cela me fait évidemment plaisir. Je suis là pour lui, il le sait, mais Jim veut faire sa route tout seul. Et il a évidemment raison."

Quand il était gamin, je lui avais déconseillé de faire une émission comme The Voice

"Dans The Voice, je suis Jim avec attention et soutien, avec la bienveillance d'un père mais aussi le respect que se doivent les artistes. Je suis fier de lui, il a beaucoup de talent et je suis heureux qu'on le découvre. C'est un sublime interprète. Il ne cesse de nous étonner", ajoute Axel Bauer avant de reconnaître qu'il n'aurait pas tenté une telle expérience : "Quand il était gamin, je lui avais déconseillé de faire une émission comme cela, car j'avais peur qu'il se fasse manger par les médias. Des craintes naturelles de parents. J'ai révisé mon jugement sur The Voice. Non seulement y participer n'a rien de péjoratif mais c'est presque une condition pour se lancer."

L'interprète de A ma place, en feat, avec Zazie n'hésite d'ailleurs pas à afficher son soutien à son fils Jim Bauer : "Bravo @JimBauer tu étais formidable dans The Voice ce soir", a-il tweeté le 18 avril 2021.