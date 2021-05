C'est la finale de The Voice 10, ce samedi 15 mai 2021 à partir de 21h05 sur TF1. Une saison 2021 une nouvelle animée par Nikos Aliagas, et toujours pleine de surprises et de rebondissements. Mais as-tu bien suivi cette saison avec les coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine ?

QUIZ The Voice : as-tu bien suivi cette saison 10 ? Dans le premier épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 10, combien de talents ont eu 4 buzz ? Dans quelle équipe est Jim Bauer, le fils d'Axel Bauer ? Quel titre a chanté Quentin Malo aux auditions à l'aveugle ? Qui étaient les co-coachs de Marc Lavoine pour les Battles ? Parmi ces talents ci-dessous, lequel ou laquelle a été éliminé(e) aux Battles ? De combien de talents Florent Pagny a-t-il dû se séparer après les K.O., car il avait trop buzzé ? Dans quelle équipe The Vivi était-il avant de se faire virer ? Quelle était le nom de la nouvelle étape dans The Voice 10 ? Quel talent de The Voice 10 a chanté "Life on Mars?" de David Bowie Parmi ces talents ci-dessous, lequel ou laquelle n'est pas dans les 4 finalistes ? Nope déso, tu n'as pas bien suivi cette saison de The Voice 10. Tu as bien maté The Voice 10, mais tu n'as pas tout retenu de cette saison. Bravo, tu as vraiment bien suivi cette saison 10 de The Voice !