The Voice 2021 : choix des chansons, co-coachs, tenues... Le producteur raconte les coulisses (itw)

Retour du vol de talents et changement de plateau pour les battles dans The Voice 2021

The Voice 2021 continue, avec l'arrivée des battles ce samedi 27 mars 2021 sur TF1. L'occasion pour PRBK de demander au producteur de l'émission, Pascal Guix, de nous raconter les coulisses de cette nouvelle étape importante du programme. Et cette année est avant tout marquée par le retour du vol de talents ! Vianney (nouveau venu cette saison), Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny pourront en effet voler le talent d'un autre coach quand celui-ci ne le garde pas après sa battle. Un mécanisme qui va apporter "des surprises" comme l'a avoué Pascal Guix dans son interview exclusive pour PRBK.

Et qui dit battles dit aussi changement de plateau. En effet, l'émission animée par Nikos Aliagas change de décor entre les auditions à l'aveugle et les battles. Un travail qui "prend à peu près 3 semaines" en coulisses et nécessitent "plus de 50 techniciens". Pascal Guix nous a précisé que "les gradins du public" et la partie arrière "écran et orchestre" ne bougent pas, c'est "la partie centrale, des fauteuils jusqu'à l'orchestre et tous les côtés" qui sont changés.

Et pour gérer les talents de The Voice 2021, comme Tarik premier slameur de l'émission ou encore Azza et sa voix d'or, le producteur nous a indiqué : "J'ai toute une équipe de coordinateurs talents qui sont là pour les accompagner, pour les rassurer, les chouchouter, faire en sorte qu'en coulisses ils se sentent bien pour qu'après ils puissent délivrer sur scène la meilleure des prestations".