The Voice 10 : nouvelle épreuve, Vald en co-coach, documentaire... les nouveautés

Pour la saison 10 de The Voice, qui sera diffusée début 2021 sur TF1, un petit nouveau intègre la The Voice Family comme coach : welcome Vianney ! Comme on peut le voir dans la bande-annonce, l'interprète de Je m'en vais a eu le droit à un bizutage en bonne et due forme, de la part des autres coachs Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine, pour son arrivée dans l'émission, mais sachez que cette saison nous réserve d'autres nouveautés. Lesquelles ?

Les cross battles, la nouvelle épreuve

En plus des auditions à l'aveugle, tournées sans public, des battles et des K.O, une nouvelle épreuve attendra les talents et les coachs juste avant les directs : les cross-battles. Le concept ? Deux candidats de deux équipes différentes s'affronteront sur scène.

"Nikos va désigner un premier coach, qui va donc avoir la main et qui va choisir un de ses talents puis désigner un coach de son choix, qui va avancer un talent à lui (...) Chaque talent va chanter une chanson de son choix, ce ne sera pas un duo", a confié Matthieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studios France, lors de la conférence de presse de The Voice 10. Ce sera ensuite au tour du public de voter pour le gagnant ou la gagnante de cette cross battle. Résultat ? Certains coachs pourraient bien se retrouver sans aucun talent dans leur équipe. Les teams risquent donc d'être inégales. Le tournage de cette nouvelle étape commencera après les fêtes de fin d'année.

L'arrivée de co-coachs

Pour la toute première fois, Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney seront accompagnés de co-coachs tout au long de la saison 10 et non plus à la fin de l'émission. L'un d'entre eux va vous surprendre puisqu'il s'agit du... rappeur Vald : il épaulera Marc Lavoine avec Benjamin Biolay. Un choix qui a beaucoup étonné les internautes, dans le bon et le mauvais sens du terme : "Au sommet, ils font la gueule. Je n'étais pas invité", a réagi Vald sur Twitter.