Vald et Heuss L'enfoiré annoncent leur album commun "Horizon Vertical" et balancent deux clips !

L'année 2020 est si compliquée, notamment pour les artistes privés de concerts et de festivals à cause de la pandémie de coronavirus. Heureusement, cela ne les empêche pas de continuer à être présents pour leur public et à balancer des projets studio, comme Vald avec sa compilation "Echelon Records Vol.1", portée par le son Gotaga. Le rappeur n'a d'ailleurs pas fini de faire kiffer sa communauté. Pour preuve, il a décidé de s'associer à Heuss L'enfoiré pour enregistrer un album commun intitulé "Horizon Vertical".

"Horizon Vertical", l'album commun de Vald et Heuss L'enfoiré

Les deux rappeurs ont parfaitement réussi à garder le secret sur cet opus composé de 12 morceaux, dont la date de sortie est prévue pour le 18 décembre 2020, juste avant Noël c'est top non ? Pour annoncer la grande nouvelle, l'interprète de Deviens génial et Heuss L'enfoiré n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'ils ont dévoilé deux extraits d'un coup avec leurs clips, Matrixé et Guccissima.

Deux extraits très différents : le premier balance une prod plutôt urbaine avec les flows des deux artistes qui s'enchaînent assez vite tandis que le deuxième est plus en mode loveur avec du vocodeur à foison. Deux salles deux ambiances comme on dit ! En tout cas, l'album commun de l'interprète de Les méchants et Vald, "Horizon Vertical", s'annonce déjà lourd et prometteur !