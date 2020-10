The Voice 10 : le tournage modifié à cause du couvre feu

En raison de la crise du coronavirus, les émissions sont sans cesse obligées de s'adapter à la situation sanitaire actuelle. Déjà en mai, les équipes de The Voice étaient contraintes de rallonger la diffusion des émissions déjà enregistrées et de décaler la demi-finale et la finale de la saison 9 à début juin en raison du confinement. Là encore, il y a eu plusieurs aménagements, comme le public qui n'était pas présent en physique sur le plateau mais projeté sur des écrans géants, tout comme Lara Fabian, bloquée au Canada.

The Voice obligé de s'adapter à la crise sanitaire du coronavirus

Le 10 octobre dernier, la finale de la saison 9 de The Voice Kids était elle aussi impactée puisque, testée positive au covid-19, Jenifer assistait à l'émission en visio, depuis chez elle. Et ce n'est pas fini. Alors que le tournage de la saison 10 devrait normalement commencer le 13 novembre avec Marc Lavoine, Amel Bent, Florent Pagny et Vianney parmi les coachs, la production est obligée d'effectuer quelques changements en raison du couvre-feu instauré à 21h.

Le tournage de la saison 10 modifié

Et pour cause, les équipes ont l'habitude de tourner les auditions à l'aveugle ou encore les battles à partir de 21h jusqu'au milieu de la nuit. Selon Le Parisien, les enregistrements devraient donc se dérouler à la mi-journée "pour que les spectateurs soient rentrés chez eux à temps pour le couvre-feu". Mais ceci pourrait bien encore changer en fonction des annonces que doit faire Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre 2020 à 20h...