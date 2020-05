The Voice 2020 : les dates de la demi-finale et la finale dévoilées avec des mesures très strictes

Le confinement a chamboulé tous les programmes TV. Malgré la technique de raccourcir les épisodes pour gagner du temps sur la diffusion (comme cela a été fait pour cette saison de Koh Lanta, dont la finale en direct aura lieu le 5 juin prochain), cela n'a pas été suffisant pour la saison 9 de The Voice. Et pour cause, c'est le 25 avril dernier, encore en pleine période de confinement, que la diffusion des épisodes enregistrés s'est arrêtée. Alors que la demi-finale et la finale devaient avoir lieu en direct du Palais des Sports à Paris les 2 et 9 mai 2020, cela était impossible en raison du confinement. Maintenant que le déconfinement a commencé, comment cela va-t-il se passer ?

Les dates de la demi-finale et de la finale de The Voice 9 dévoilées

Alors que l'hypothèse selon laquelle les deux derniers primes étaient repoussés "vers septembre ou octobre" semblait la plus logique, ITV Studios France et TF1 ont annoncé que la demi-finale et la finale auront lieu en réalité les 6 et 13 juins prochains ! Dans une interview accordée à Télé 7 jours, Matthieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studios France, a expliqué comment celles-ci allaient se dérouler. En raison des mesures sanitaires strictes liées au coronavirus (covid-19), il est impossible de les tourner au Palais des Sports, comme prévu : "En raison des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur et l'interdiction des rassemblements de grand public dans les salles de spectacles, nous ne pourrons pas tourner la demi-finale et la finale telle que nous l'aurions souhaité, c'est à dire au Palais des Sports. Mais ce n'est que partie remise et nous espérons que nous pourrons le faire l'année prochaine. Notre priorité cette saison ? Assurer la santé du public, des candidats et des équipes de The Voice".

Bye bye le Palais des Sports pour les 12 demi-finalistes...

C'est donc dans un studio de la Plaine Saint Denis, sans public, que les 12 talents encore en compétition s'affronteront. "Pour l'occasion, et toujours dans le respect des mesures sanitaires, les tournages de la demi-finale et de la finale se feront sans un public physiquement présent. Grâce à un dispositif particulier et inédit, les artistes se produiront devant un parterre de téléspectateurs réunit derrière des écrans. Cela nous permet de mieux mesurer le nombre de personnes et de gérer le flux d'individus sur place car, en temps normal et sans compter le public, ce sont 450 personnes qui travaillent en plateau lors des directs. Quoi qu'il en soit, on vous promet un spectacle à la hauteur de la qualité des talents qui composent cette 9ème édition de The Voice."

Si les prestations seront enregistrées à l'avance, Nikos Aliagas animera l'émission et lancera l'ouverture des votes en direct depuis le plateau. Quant aux coachs, tous seront présents sur le plateau et respecteront la distanciation sociale, à l'exception de Lara Fabian, toujours confinée à Montréal, qui sera donc en duplex.