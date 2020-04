Koh Lanta 2020 raccourci et sans élimination, The Voice déprogrammé fin avril

Koh lanta raccourci et sans élimination

Suite à l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce lundi 13 avril 2020 et à l'annonce du prolongement du confinement jusqu'au 11 mai, les chaînes TV s'adaptent. TF1 a ainsi annoncé que l'épisode du 17 avril de Koh Lanta 2020 allait être raccourci, comme l'avaient été ceux des 27 mars et 3 avril dernier. Mauvaise nouvelle pour les fans : cela signifie qu'il n'y aura pas d'élimination. Un découpage qui permet à TF1 de gagner du temps sur la diffusion, en espérant pouvoir tourner la finale après le confinement.

"Cela nous permet de nous assurer peut-être d'être sortis de la période de confinement pour organiser une finale digne de ce nom dans un grand studio à Paris, avec du public et l'intégralité des candidats", expliquait Denis Brogniart à Puremedias. "Si on devait organiser la finale aujourd'hui, je serais seul face à l'urne et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Je rêve d'une finale en direct avec tout le monde et qu'on puisse voir tous les aventuriers enlacer le gagnant ou la gagnante. Plus on recule la date de la finale, plus grandes sont les chances de pouvoir l'organiser dans des conditions classiques".

Les demi-finale et finale de The Voice déprogrammées

En ce qui concerne The Voice , dont la saison 9 est actuellement en cours de diffusion, le couperet est tombé : comme on pouvait s'y attendre, les primes de la demi-finale et de la finale, qui devaient respectivement être tournés et diffusés les 2 et 9 mai prochain en direct du Palais des Sports, ont été déprogrammés. La chaîne diffusera à la place le concert des Enfoirés 2017, enregistré au Zénith de Toulouse. L'émission s'arrêtera donc le 25 avril prochain avec les derniers KO. Aucune date de report n'a pour l'instant été donnée.

Le week-end dernier, Fabrice Bailly, directeur des programmes de TF1, expliquait dans une interview au Parisien : "The Voice exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée. On a déjà nos candidats, nos coachs, on est prêts ! Si nous n'avons pas la possibilité de faire ces deux émissions en direct en mai, dans la foulée de celles déjà enregistrées, on reportera à une date où ça sera possible, en respect de la prudence sanitaire. Quand on pourra les tourner, on les tournera". Il faudra donc s'armer de patience pour découvrir qui succédera à Whitney, vainqueur de l'année dernière...