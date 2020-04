Emmanuel Macron : maquillage ou confinement au soleil ? Son bronzage intrigue Twitter

C'est une allocution des plus attendues qu'Emmanuel Macron a donné ce lundi 13 avril 2020. Alors que cela fait un mois que le confinement a été déclaré, le Président de la République a fait plusieurs annonces, dont le prolongement de celui-ci pour 4 semaines de plus. C'est donc le 11 mai 2020 que devraient réouvrir les écoles, collèges et lycées afin de limiter les inégalités entre les élèves. Néanmoins, face aux parents inquiets, Jean-Michel Blanquer a précisé que le retour à l'école ne sera pas obligatoire. Quant à l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront "physiquement pas avant l'été".

Une allocution suivie par 36,7 millions de téléspectateurs...

De plus, "les lieux rassemblant du public : restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront fermés" et "les grands festivals et événements avec public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain". Autres nouvelles concernant le déconfinement : chaque Français devra aussi pouvoir se procurer un masque "grand public" pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus et ceux présentant des symptômes pourront être testés.

... qui ont bloqué sur le teint hâlé d'Emmanuel Macron

Autant d'annonces, qui ont été suivis par un total de 36,7 millions de téléspectateurs sur les onze chaînes qui la diffusaient, selon Médiamétrie. Un record ! Mais si certains ont encore été obnubilés par les sous-titres, d'autres ont bloqué sur autre chose : le teint bronzé du Chef de l'Etat. Nombreux se sont alors demandés : maquillage ou confinement au soleil ? "Macron, soit il a abusé du fond de teint, soit il va à la plage tous les jours (...)", peut-on lire sur Twitter, ou encore "depuis 10mn je m'imagine Manu Macron tous les aprems sur sa chaise Quechua au milieu de la cours de l'Élysée pour parfaire son teint hâlé là".