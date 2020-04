The Voice 2020 : les lives annulés ou reportés à cause du confinement ?

Après les auditions à l'aveugle et les battles, place aux K.O. de The Voice 9 ! Ce samedi 4 avril 2020 étaient diffusés sur TF1 les premiers K.O., ceux de l'équipe de Marc Lavoine. A l'issu de ceux-ci, le coach a choisi d'éliminer Loïs Vacchetta, Michaël Bucquet, Yoann Dejean ou encore Louise Combier - au grand dam des téléspectateurs - et d'envoyer Antoine Delie, Antony Trice et Ifè aux lives. Tous les trois affroteront donc les autres demi-finalistes sur la scène du Palais des Sports, où ils chanteront en direct pour la demi-finale devant 4 600 spectateurs. Enfin si le confinement est levé d'ici là.

Les lives de The Voice au Palais des Sports reportés ?

Alors que TF1 et ITV Studios, la société de production, décidait de découper les battles et les KO pour gagner du temps sur la diffusion pendant le confinement, comment vont-ils faire en ce qui concerne les demi-finale et finale de The Voice qui étaient prévues les 2 et 9 mai 2020 en direct au Palais des Sports ? Vu la situation actuelle, cela semble compromis. Vont-ils les annuler ? Les reporter ? A en croire nos confrères de Télé Loisirs, qui ont contacté une source interne, la deuxième option est envisagée : les primes pourraient alors être reportés au mois de juin... voire même en septembre si le confinement se prolonge.

Il faudra alors attendre encore un peu avant de savoir qui succédera à Whitney, gagnante de la saison 8 de The Voice. Des infos à prendre avec des pincettes, alors que la production et la chaîne n'ont pris encore aucune décision pour l'instant...