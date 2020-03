The Voice 9 : pourquoi l'émission a été écourtée à cause du Coronavirus

Comment ça va se passer pour les KO et les lives ?

L'émission veut donc gagner du temps, alors que les battles devaient se terminer ce 21 mars pour laisser place aux KO, divisées en 4 émissions au lieu de 2. "Ne sachant pas combien de temps vont durer la crise sanitaire et le confinement, on essaye de tenir le plus longtemps possible avec les émissions enregistrées. The Voice devait durer 14 semaines cette année. On en fera 17", a expliqué TF1 au Parisien.

Comment vont-ils tourner les lives, alors que, pour cette saison, la production avait prévu de tourner les lives non plus sur le plateau de TF1 à la Plaine Saint Denis, mais dans une grande salle parisienne, devant 4000 personnes ? "On ne sait pas encore. Plusieurs hypothèses sont envisagées mais on avance comme pour le reste au jour le jour, en fonction des directives gouvernementales. On s'adapte, on fait du sur-mesure, dans tous les domaines, de la fiction à l'information. Car il y a une grosse appétence des Français pour l'information. On ne communique plus nos audiences, par décence, mais le JT de samedi soir a été regardé par 9,2 millions de téléspectateurs !".