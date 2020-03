Demain nous appartient : pourquoi TF1 ne va plus diffuser la série durant le confinement ?

Il n'en reste plus qu'une. Quelques jours après la décision de France 2 d'arrêter la programmation de sa série Un si grand soleil, c'est au tour de TF1 d'en faire de même avec sa fiction quotidienne Demain nous appartient, laissant donc le champ libre à Plus belle la vie pour gagner de nouveaux fans en ces temps de confinement.

Nouvelle programmation sur TF1

D'après les informations de nos confrères de Puremedias, face à la crise sanitaire liée au coronavirus, TF1 aurait décidé de bouleverser sa grille des programmes. Ainsi, à compter de ce lundi 23 mars, 19h05, c'est Harry Roselmack qui s'invitera dans les foyers de millions de téléspectateurs afin de proposer "du lundi au vendredi une version quotidienne de son magazine "Sept à huit" (...) jusqu'au journal de 20 Heures".

L'objectif ? "Harry Roselmack informera les téléspectateurs avec des sujets autour du quotidien des Français pendant cette pandémie de coronavirus COVID-19 et leur confinement." Moins de divertissement et de fun, place à l'actualité grave et sérieuse.

Demain nous appartient mise en retrait

Une déprogrammation qui devrait frustrer de nombreux fans de la série portée par Ingrid Chauvin et Clément Rémiens, mais qui n'est en rien étonnante. On l'a récemment appris, la production a pris la décision de stopper le tournage des nouveaux épisodes afin de protéger au mieux ses équipes. De fait, TF1 ne possédait qu'un faible stock d'épisodes encore inédits et cette déprogrammation était donc inévitable.

Oui, si Demain nous appartient vous manque de trop, il va falloir espérer que le reste de la France respecte au mieux le confinement imposé par le gouvernement au risque de voir l'épidémie s'étendre encore de longues semaines et repousser encore et toujours la reprise des tournages.