Un si grand soleil et Demain nous appartient : les tournages interrompus à cause du Coronavirus

Les séries françaises n'échappent pas non plus aux règles strictes contre le Coronavirus, comme l'interdiction des rassemblents de plus de 100 personnes. Pour preuve, les tournages de Un si grand soleil et Demain nous appartient sont interrompus pour une durée indéterminée : le show de France 2 a aussi suspendu sa diffusion.