Coronavirus : la liste des films et séries impactés par la pandémie

Cinéma

Les tournages en pause

Birds of Paradise : Le film en préparation pour Amazon est en pause alors que seulement 6 jours de tournage sont nécessaire pour achever les prises de vues.

Projet sur Elvis Presley : le tournage est repoussé puisque Tom Hanks qui doit participer au film a contracté le coronavirus en Australie.

The Last Duel : Le film dirigé par Ridley Scott avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver était en tournage en France depuis début février. L'équipe a quitté le pays pour tourner des scènes en Irlande avant que le tournage soit mis officiellement en pause le 13 mars.

Mission Impossible 7 : Tom Cruise devait tourner pendant trois semaines en Italie et notamment à Venise à partir de la fin février. C'est dès le 25 février que le tournage a été repoussé, alors que le Coronavirus commençait à se répandre en Italie. Les équipes ont pu rentrer chez eux et on ne sait pour l'instant pas quand le tournage du film, prévu pour juillet 2021, va reprendre.

Official Competition : La comédie avec Antonio Banderas et Penélope Cruz était en tournage en Espagne et est interrompu pour le moment.



La Petite Sirène : Le tournage du live-action est mis en pause pour le moment.

Peter and Wendy : Les prises de vues du film n'avaient pas débuté mais des acteurs ont été castés récemment. Disney a décidé de mettre le projet en pause.

Shang-Chi : le tournage du film Marvel qui était en cours en Australie est interrompu.

Les sorties repoussées

Les studios ont décidé de repousser la sortie de nombreux films. Voici la liste (dans l'ordre alphabétique)

A coeur battant : initialement prévu le 15 avril repoussé au 2 septembre.

Affamés : initialement prévu le 15 avril, nouvelle date de sortie non communiquée.

Bloodshot : initialement prévu le 25 mars, nouvelle date de sortie non communiquée.

Brutus VS César : initialement prévu le 1er avril, nouvelle date de sortie non communiquée.

La Daronne : initialement prévu le 5 mars, nouvelle date de sortie non communiquée.

Effacer l'historique : initialement prévu le 22 avril, nouvelle date de sortie non communiquée.

Fast and Furious 9 : initialement prévu le 20 mai 2020 repoussé à avril 2021.

The Lovebirds : initialement prévu le 29 avril, nouvelle date de sortie non communiquée.

Miss : initialement prévu le 11 mars repoussé au 23 septembre 2020.

Mourir peut attendre (25ème film de la saga James Bond) : initialement prévu le 8 avril repoussé à novembre 2020.

Mulan : initialement prévu le 25 mars, nouvelle date de sortie non communiquée.

Les nouveaux mutants : initialement prévu le 1er avril, nouvelle date de sortie non communiquée.

Pierre Lapin 2 : initialement prévu le 8 avril repoussé à août 2020.

Pinocchio : initialement prévu le 18 mars, nouvelle date de sortie non communiquée.

Rocks : initialement prévu le 15 avril repoussé à juin 2020

Sans un bruit 2 : initialement prévu le 18 mars, nouvelle date de sortie non communiquée.