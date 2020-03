Fast and Furious 9 : la sortie du film en 2020 annulée à cause du coronavirus

Il y a quelques jours, Vin Diesel assurait avec sa grosse voix et son Marcel qu'il ne repousserait pas la sortie au cinéma de Fast and Furious 9 et ce malgré la montée en puissance du coronavirus dans le monde. Interrogé sur un possible report, il déclarait : "écrivez-le bien, on sera présents [en mai !]. J'aime être présent pour le public et les fans car ils ont toujours été là pour moi. Je suis fou, je supplie la production de me laisser aller en Chine, même maintenant. Vous devriez voir leurs têtes, ils me disent 'Tu y vas tout seul mon pote !'"

Pas de Fast 9 en 2020

Pas de chance pour le comédien, ce n'est pas lui qui a eu le dernier mot. Universal l'a annoncé ce jeudi 12 mars, il est finalement hors de question de risquer une sortie en pleine crise sanitaire. Sur le compte Twitter officiel du film, le studio a ainsi profité d'un communiqué pour déclarer : "On ressent tout votre amour et votre excitation envers ce prochain chapitre de notre saga. C'est pourquoi c'est très compliqué de vous dire que nous avons décidé de changer la date de sortie du film. Il est devenu évident qu'il ne serait pas possible pour tous nos fans à travers le monde de le voir en mai prochain".

Et malheureusement, à l'inverse du nouveau James Bond repoussé à l'automne, l'attente sera ici interminable. La raison ? "Nous avons décidé de décaler la sortie à avril 2021, notamment le 2 avril en Amérique du nord." Oui, ça fait mal. Et si le studio assure, "On sait qu'il y aura forcément de la déception à l'idée de devoir attendre encore un peu plus longtemps, mais cette décision est basée sur notre volonté de protéger tout le monde", on est persuadé d'entendre un certain Vin bouder dans son coin...