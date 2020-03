Fast and Furious 9 repoussé à cause du Coronavirus ? Vin Diesel refuse et... veut aller en Chine

Fast and Furious vs le Coronavirus

Dans la saga cinématographique Fast and Furious, Vin Diesel passe son temps à déjouer les lois de la gravité et de la logique afin d'en mettre plein les yeux au public. Autant dire que l'actuelle épidémie mondiale de Coronavirus ne fait pas du tout peur à l'homme aux Marcel. Tandis que de nombreux films voient leur date de sortie en salles être repoussée à plus tard afin de ne subir un échec au box-office, l'interprète de Dom s'en balek totalement.

Interrogé sur l'avenir de Fast 9, attendu le 20 mai au cinéma, le comédien a tout simplement déclaré : "Je ne reprocherai à personne de dire 'Vous êtes stupides de sortir un film maintenant'. Mais nous avons besoin de films aujourd'hui, encore plus qu'avant. Nous sommes déjà dans une période où le cinéma et l'expérience du cinéma sont menacés. Donc oui, écrivez-le bien, on sera présents [en mai !]"

Vin Diesel veut rencontrer le public

Et visiblement, à l'inverse de ses collègues à Hollywood, le comédien est en mode yolo quand il s'agit du coronavirus. Là où de nombreuses villes sont actuellement placées en quarantaine, lui ne rêve que d'une seule chose : un bain de foule, "J'aime être présent pour le public et les fans car ils ont toujours été là pour moi. Je suis fou, je supplie Sony [qui produit son autre film Bloodshot, ndlr] de me laisser aller en Chine, même maintenant. Vous devriez voir leurs têtes, ils me disent 'Tu y vas tout seul mon pote !'"

Pourtant, Vin Diesel l'a assuré, repousser la sortie des films et leur promo serait la pire idée possible. Il en est persuadé, s'il y a bien un truc capable de redonner le sourire aux gens, c'est le cinéma : "Peut-être qu'il faut arrêter de simplement se concentrer sur le box office et au contraire se rappeler que nous ne formons qu'un monde et que nous avons besoin de traverser ça ensemble".

La famille avant l'argent ? Pas sûr qu'Hollywood soit d'accord !