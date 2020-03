Coronavirus : des élèves privés d'école passent le bac blanc chez eux

Alors que le Coronavirus continue de se propager dans le monde entier, la France n'y échappe pas : 1.126 cas ont été confirmés et 19 personnes sont décédées, selon le dernier bilan officiel communiqué dimanche soir. Le gouvernement a alors décidé de mettre en place de nouvelles mesures, comme l'interdiction de rassemblements de plus de 1000 personnes ou la fermeture d'écoles. Si, en Italie, le gouvernement a décidé de fermer toutes ses écoles et toutes ses universités jusqu'à mi-mars, on en est pas encore là en France, où 300 écoles et crèches ont été fermés dans le Haut-Rhin, l'Oise et en Corse, foyers les plus contaminés.

300 000 élèves privés d'école à cause du Coronavirus

A partir de ce lundi et pendant au moins deux semaines, plus de 300 000 élèves se retrouvent donc privés d'école, mais pas de cours. En effet, le ministère de l'Éducation a mis en place un dispositif en ligne piloté par le Centre national d'enseignement à distance (Cned) afin d'assurer la "continuité pédagogique" à distance. Celui-ci propose notamment des "classes virtuelles" lors desquelles les élèves peuvent interagir avec l'enseignant.

Le bac blanc à distance

Mais comment ça se passe pour les examens ? Pas question de les reporter : ceux qui devaient passer le bac blanc le passeront bel et bien, mais à distance ! Dans l'Oise notamment, et plus principalement au lycée Charles De Gaulle à Lacroix-Saint-Ouen (Oise), les épreuves ont été maintenues précise France Info. Le lycéen reçoit le sujet sur une plateforme de l'éducation nationale et a ensuite deux heures pour plancher sur celui-ci. Des conditions inédites qui, pour l'instant, ne sont pas généralisées. On ne sait pas encore si ce mode de fonctionnement sera appliqué à d'autres lycées...