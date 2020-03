Coronavirus : l'Italie pourrait fermer toutes ses écoles et toutes ses universités jusqu'à mi-mars

Alors qu'environ 120 écoles, collèges et lycées ont été fermés en France à cause de l'épidémie de Coronavirus, qui a contaminé 212 personnes et fait 4 morts, la situation est beaucoup plus alarmante en Italie, l'un des principaux pays européens touchés par le virus.

79 morts du Coronavirus en Italie

Depuis le début de l'épidémie, plus de 2500 cas de personnes contaminées ont été recensés et 79 personnes sont mortes. Ce matin, l'Italie a pris de nouvelles mesures notamment en demandant aux personnes de limiter les contacts physiques et en imposant que les matches de football se tiennent à huis clos. Ce n'est pas tout puisque, ce midi, on a appris que le pays pourrait fermer dès demain toutes ses écoles et universités jusqu'à mi-mars.

Les écoles et université fermées jusqu'à mi-mars ?

Une décision qui aurait été prise au cours d'un conseil des ministres réuni à Rome autour du chef de gouvernement Giuseppe Conte. Peu de temps plus tard, la ministre de l'éducation Lucia Azzolina a précisé à la presse qu'une décision finale doit être prise dans les prochaines heures : "Aucune décision sur la fermeture des écoles n'a été prise, nous avons demandé un avis plus approfondi au comité technico-scientifique, la décision sera prise dans les prochaines heures". Une mesure déjà mise en place dans les régions les plus affectées par l'épidémie, comme la Lombardie ou la Vénitie.