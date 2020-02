Fast and Furious 9 : Vin Diesel affronte son frère dans la bande-annonce explosive

La bande-annonce de Fast and Furious 9 dévoilée

"C'est de loin le film le plus ambitieux de la série", a annoncé le réalisateur de Fast & Furious 9, Justin Lin. La bande-annonce du film, dévoilée lors d'un concert spécial à Miami ce vendredi 31 janvier 2020, confirme clairement ses propos.

Pour preuve, on y découvre des cascades complètement dingue, genre Michelle Rodriguez, qui a failli ne pas reprendre son rôle de Letty, se faire éjecter par une moto et atterrir sur le pare-brise de Vin Diesel, l'interprète de Dom stopper une voiture avec ses bras, un bolide aimanter à un avion ou encore un véhicule se faire transporter d'un point A à un point B à l'aide d'un câble. Au calme !

Le neuvième volet passe vraiment à la vitesse supérieur, mais il mettra surtout en lumière les affaires de famille de Dominic Toretto puisque son nouvel ennemi n'est autre que son frère Jakob (John Cena)... recruté par Cipher (Charlize Theron) : "tu as tout fait pour devenir plus rapide que Dom, plus malin que Dom, plus fort que Dom", peut-on l'entendre dans le trailer de Fast and Furious 9. Mmm y aurait-il de la jalousie dans l'air ? Sinon, le combat commence le 20 mai 2020 au cinéma ! Oh, on a failli oublier, la bande-annonce dévoile aussi le retour de... Han (Sung Kang), censé être mort dans Fast and Furious 6 : il a été abattu par Deckard Shaw (Jason Statham).