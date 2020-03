L'Université de Tolbiac à Paris évacuée et fermée à cause du coronavirus

Si la situation en Chine se stabilise suite à la pandémie de Coronavirus, celle en Europe et aux Etats-Unis empire. Le nombre de cas dépasse les 110.000 dans le monde, avec plus de 4000 morts. En France, alors que les rassemblements de plus de 1000 personnes ont été interdits par le gouvernement, plusieurs concerts et festivals ont été reportés et certaines écoles ont été fermées dans le Haut-Rhin, l'Oise et en Corse, foyers les plus contaminés.

Un professeur de Tolbiac testé positif au Coronavirus

Aujourd'hui, c'est une université parisienne qui vient d'être évacuée et fermée. Le campus du Centre Pierre-Mendès-France, plus connu comme l'Université de Tolbiac et situé dans le 13e arrondissement de Paris, a été évacué entre 11h et 12h ce jeudi matin après qu'un professeur présent ce mercredi 11 mars 2020 dans l'établissement ait été diagnostiqué atteint du covid-19.

L'université évacuée et fermée jusqu'à nouvel ordre

Une mesure prise par Georges Haddad, le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : "Je prends immédiatement la décision de fermer le centre Pierre-Mendès-France afin de protéger au mieux la santé des étudiants et des personnels qui fréquentent ce centre quotidiennement". Alors que près de 10 000 étudiants sont privés de cours, aucune date de réouverture n'a été donnée. "Une réunion de travail se tiendra jeudi après-midi entre la faculté, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Agence régionale de santé (ARS) afin de préciser les directives à prendre", explique-t-on au ministère.