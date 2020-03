Peter Pan : Disney prépare un film live-action, découvrez les acteurs de Peter et Wendy

Après Dumbo, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Mulan (et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps), c'est un autre film d'animation culte de Disney qui aura bientôt le droit à une adaptation en live-action. Et vous l'avez compris avec le titre de cet article, il s'agira de Peter Pan.

Nouvelle aventure pour Peter Pan

Un choix qui peut surprendre tant cette histoire a déjà été archi-adaptée au cinéma ces dernières années, mais qui semble être la nouvelle priorité du studio. D'après Variety, le projet a en effet déjà trouvé son réalisateur en la personne de David Lowery (Peter et Elliott le dragon), tandis que les deux rôles principaux sont également castés.

Ainsi, c'est l'actrice Ever Anderson (que l'on retrouvera bientôt dans Black Widow en tant que version jeune de Scarlett Johansson et qui n'est autre que la fille de Milla Jovovic) qui incarnera Wendy, tandis que c'est l'acteur Alexander Molony (récemment vu dans la série anglaise The Reluctant Landlord) qui se glissera dans la peau de Peter.

Les dates de tournage et de sortie de ce film ne sont pas encore connues, mais on sait déjà une chose : à l'inverse de ce qui était initialement prévu, le film sortira bien au cinéma et non sur Disney+, le plateforme de streaming du studio.